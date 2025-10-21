Haberler

Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi Yüzde 0,49 Değer Kaybetti

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,49 değer kaybederek 10.433,21 puana düştü. Güne artışla başlayan endeks, gün içinde en düşük 10.408,09 puanı gördü.

Dün 10.484,39 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 3,02 puan ve yüzde 0,03 artışla 10.487,41 puandan başladı.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 51,18 puan ve yüzde 0,49 değer kaybıyla 10.433,21 puana indi.

Endeks günün ilk yarısında en düşük 10.408,09 en yüksek 10.511,62 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,58 değer kazanırken teknoloji endeksi yüzde 0,05, sanayi endeksi yüzde 0,3 ve hizmetler endeksi yüzde 0,8 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre, günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 35'i yükselirken 61'i düştü, 4 tanesi yatay seyretti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, Türkiye İş Bankası (C), Akbank ile ASELSAN oldu.

Altının ons fiyatı 4 bin 266 dolar

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 14 Temmuz 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 37,06, bileşik getirisi yüzde 40,49 seviyesinde gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1620, sterlin/dolar paritesi 1,3380 ve dolar/yen paritesi 151,8 düzeyinde bulunuyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 41,9680 liradan, avro 48,8110 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 2,1 azalışla 4 bin 266 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili de yüzde 0,7 artışla 61,2 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA / Tunahan Kükürt - Ekonomi
