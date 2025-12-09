Haberler

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,44 artışla 11.238,36 puandan kapatırken, toplam işlem hacmi 130,8 milyar lira oldu. Sektör endeksleri arasında menkul kıymet yatırım ortaklığı en fazla kazandırdı. Küresel piyasalardaki dalgalanmalara rağmen endeks, Avrupa borsalarına paralel pozitif bir seyir izledi.

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankasına (Fed) yönelik faiz indirim beklentileri sürmesine rağmen, Fed yetkililerinden gelebilecek şahin açıklamalara dair endişelerle karışık bir seyir izliyor. Bu gelişmelerle BIST 100 endeksi de Avrupa borsalarına paralel günü pozitif bir seyirle tamamladı.

Analistler, yarın yurt içinde sanayi üretimi verilerinin, yurt dışında ise ABD'de Fed'in faiz kararı, Japonya'da Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), Çin'de enflasyon ile ÜFE ve büyük merkez bankası başkanlarının açıklamaları başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.350 ve 11.450 puanın direnç, 11.100 ve 11.000 puanın ise destek konumunda olduğunu ifade etti.

