Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,41 artış göstererek 11.279,65 puana yükseldi. Endekse dahil hisselerden 57'si değer kazanırken, en çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları ve Koç Holding oldu.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,41 değer kazanarak 11.279,65 puana çıktı.

Dün 11.233,66 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 35,85 puan ve yüzde 0,32 artışla 11.269,51 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 45,99 puan ve yüzde 0,41 artışla 11.279,65 puana yükseldi.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 11.264,74, en yüksek 11.330,97 puanı gördü.

Günün ilk yarısında hizmetler endeksi yüzde 0,59, mali endeks yüzde 0,48, sanayi endeksi yüzde 0,32 ve teknoloji endeksi yüzde 0,29 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre, günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 57'si yükselirken 35'i düştü, 8'i yatay seyretti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Koza Altın İşletmeleri, Türkiye İş Bankası (C), Ereğli Demir Çelik ile Koç Holding oldu.

Altının ons fiyatı 4 bin 317 dolar

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 14 Temmuz 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 35,11, bileşik getirisi yüzde 38,19 seviyesinde gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1730, sterlin/dolar paritesi 1,3380 ve dolar/yen paritesi 155,9 düzeyinde bulunuyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 42,6950 liradan, avro 50,1360 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 1 artışla 4 bin 317 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili ise yüzde 0,4 düşüşle 61,1 dolardan işlem görüyor.

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

