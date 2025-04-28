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Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi Yüzde 0,39 Değer Kaybetti

Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi Yüzde 0,39 Değer Kaybetti
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 9.395,93 puana gerileyerek yüzde 0,39 değer kaybetti. Bankacılık endeksi yüzde 1,89, holding endeksi ise yüzde 0,79 düştü. Çeşitli sektör endekslerinde dalgalanmalar gözlemlenirken, analistler önemli destek ve direnç seviyelerine dikkat çekti.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,39 değer kaybederek 9.395,93 puana indi.

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 36,62 puan ve yüzde 0,39 azalışla 9.395,93 puana geriledi.

Toplam işlem hacmi 39,9 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 1,89, holding endeksi yüzde 0,79 değer kaybetti.

Sektör endekslerinden en çok kazandıran yüzde 6,11 ile finansal kiralama faktoring, en fazla kaybettiren ise yüzde 1,89 ile bankacılık ve menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Analistler, günün geri kalanında ABD'de Dallas Fed imalat sanayi endeksinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.300 ve 9.200 puanın destek, 9.450 ve 9.550 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / Tunahan Kükürt - Ekonomi
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