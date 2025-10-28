Haberler

Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi Yüzde 0,16 Artışla Kapatıldı

Güncelleme:
BIST 100 endeksi, gün içinde en düşük 10.847,35 puanı görürken, en yüksek 10.920,51 puana ulaştı ve günü 10.871,08 puandan kapattı. Ekonomik veriler ve hisse senedi işlemleri dikkat çekti.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,16 artışla 10.871,08 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 5,23 puan ve yüzde 0,05 artışla 10.858,67 puandan başladı. Gün içinde en düşük 10.847,35 puanı, en yüksek 10.920,51 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre 17,64 puan ve yüzde 0,16 değer kazancıyla 10.871,08 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 20,69 puan ve yüzde 0,17 artışla 11.881,62 puandan kapandı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,41, hizmetler endeksi yüzde 0,03, sanayi endeksi yüzde 0,02 ve teknoloji endeksi yüzde 0,73 değer kazandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 37'si prim yaptı, 62'si geriledi. Türkiye İş Bankası (C), Türk Hava Yolları, Akbank, ASELSAN ile Yapı ve Kredi Bankası en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 3 bin 901 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 12.40 itibarıyla yüzde 2 düşüşle 3 bin 901 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 14 Temmuz 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 36,68 bileşik getirisi yüzde 40,04 seviyesinde gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda saat 12.40 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1660, sterlin/dolar paritesi 1,3310 ve dolar/yen paritesi 151,91 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 2,1 düşüşle 63,78 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA / Ali Canberk Özbuğutu - Ekonomi
