Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi Yüzde 0,11 Değer Kaybetti

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,11 değer kaybederek 9.339,59 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 10,43 puan azalırken, toplam işlem hacmi 82,8 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 1,81, holding endeksi yüzde 0,47 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,27 ile inşaat, en çok kaybettiren bankacılık oldu.

Küresel piyasalarda, Orta Doğu'da devam eden jeopolitik gerilimlerin uzun bir zamana yayılabileceği beklentisi ve enerji arz endişeleriyle karışık bir seyir öne çıkıyor.

Analistler, yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını yurt dışında ise ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz kararı başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtti.

Fed'in yarın açıklanacak Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısında politika faizini sabit tutmasına kesin gözüyle bakıldığını ifade eden analistler, Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı sözle yönlendirmelerin yatırımcıların odağında bulunduğunu aktardı.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.300 ve 9.200 seviyelerinin destek, 9.500 ve 9.600 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.