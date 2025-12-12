Haberler

BIST 100 endeksi, günü 11.311,31 puandan kapatarak 77,65 puan artış gösterdi. Gün içinde en düşük 11.253,29 ve en yüksek 11.330,97 puanları gören endeks, birçok hisse senedinde prim yaşandı. Altın fiyatları ve döviz kurları da gündemdeki yerini aldı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 77,65 puan artarak 11.311,31 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 35,85 puan ve yüzde 0,32 artışla 11.269,51 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 11.253,29 puanı, en yüksek 11.330,97 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,69 değer kazanarak 11.311,31 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 97,34 puan ve yüzde 0,80 artışla 12.289,11 puandan kapandı.

Önceki kapanışa göre teknoloji endeksi yüzde 0,43 değer kaybederken mali endeks yüzde 1,14, hizmetler endeksi yüzde 0,91 ve sanayi endeksi yüzde 0,33 değer kazandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 66'sı prim yaptı, 32'si geriledi, 2 tanesi yatay seyretti. Türk Hava Yolları, Türkiye İş Bankası (C), Yapı ve Kredi Bankası, Ereğli Demir Çelik ile Akbank en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 4 bin 308 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 4 bin 308 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 2,6 artışla 5 milyon 960 bin lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 14 Temmuz 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 35,11, bileşik getirisi yüzde 38,19 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 42,5046, satışta 42,6749 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 42,5045, satışta 42,6748 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1731, sterlin/dolar paritesi 1,3361 ve dolar/yen paritesi 155,927 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 1 azalışla 60,8 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA / Tunahan Kükürt - Ekonomi
500

