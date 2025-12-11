Haberler

Piyasalarda gün ortası

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında %0,54 değer kazanarak 11.254,04 puana ulaştı. Endeks gün içinde en düşük 11.217,25, en yüksek 11.267,37 puanı gördü.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,54 değer kazanarak 11.254,04 puana çıktı.

Dün 11.193,88 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 32,76 puan ve yüzde 0,29 artışla 11.226,65 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 60,15 puan ve yüzde 0,54 artışla 11.254,04 puana yükseldi.

Endeks günün ilk yarısında en düşük 11.217,25, en yüksek 11.267,37 puanı gördü.

Günün ilk yarısında sanayi endeksi yüzde 0,76, hizmetler endeksi yüzde 0,58, mali endeks yüzde 0,4, teknoloji endeksi yüzde 0,25 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre, günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 70'i yükselirken 27'si düştü ve 3'ü yatay seyretti. En çok işlem gören hisse senetleri Akbank, ASELSAN, Türk Hava Yolları, Türkiye İş Bankası (C) ile Yapı ve Kredi Bankası oldu.

Altının ons fiyatı 4 bin 219 dolar

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 14 Temmuz 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 35,15, bileşik getirisi yüzde 38,24 seviyesinde gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1700, sterlin/dolar paritesi 1,3370 ve dolar/yen paritesi 155,9 düzeyinde bulunuyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 42,6040 liradan, avro 50,0230 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,3 azalışla 4 bin 219 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili yüzde 1,9 düşüşle 61,3 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA / Tunahan Kükürt - Ekonomi
Merkez Bankası yılın son faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
3 çocuğun can verdiği yangında annenin nerede olduğu ortaya çıktı

3 çocuğun öldüğü yangında annenin nerede olduğu ortaya çıktı
Türkiye'de 400'den fazla şubesi olan tatlı devi konkordato ilan etti

Türkiye'de 400'den fazla şubesi var! Dev marka konkordato ilan etti
Fener taraftarının beğeni yağdırdığı video

Beğeni yağıyor! Bu videonun nerede çekildiğini tahmin edemezsiniz
Eşi benzeri olmayan olay! Kulağını 5 ay ayağında taşıdı

Eşi benzeri olmayan olay! Kulağını 5 ay ayağında taşıdı
3 çocuğun can verdiği yangında annenin nerede olduğu ortaya çıktı

3 çocuğun öldüğü yangında annenin nerede olduğu ortaya çıktı
Pazarda eşofman çalan çocuğu iple bağladı: Seni anadan doğma edeceğim

Yakaladığı çocuğu iple bağladı: Seni anadan doğma edeceğim
'140 binlik zekat' sorusu Reyhan Karaca'yı çileden çıkardı! Çelik dayanamadı

'140 binlik zekat' sorusu şarkıcıyı çileden çıkardı! Çelik dayanamadı
Ersin Tatar'dan çok konuşulacak sözler: Cübbeli Ahmet'in duası bana 5 puan kaybettirdi

Seçim yenilgisini Cübbeli'ye bağladı: Duası bana 5 puan kaybettirdi
Gecenin en dikkat çeken ismi Nesrin Cavadzade oldu, işte sebebi...

Gecenin en dikkat çeken ismi Nesrin Cavadzade oldu, işte sebebi...
Balıkesir'de 4.9 büyüklüğünde deprem

Afet bölgesi ilan edilen ilçemiz fena sallandı
Trump'ın sözleri dünya gündeminde: Neden sadece bok çukuru ülkelerden insan alıyoruz?

Trump'ın sözleri dünya gündeminde: Neden sadece bok çukuru ülkelerden insan alıyoruz?
Galatasaray'a Uğurcan Çakır'dan kötü haber

Galatasaray'a Uğurcan'dan kötü haber
Genç polisin acı sonu: Adliye tuvaletinde kafasına sıktı

Genç polisin acı sonu: Adliye tuvaletinde kafasına sıktı
title