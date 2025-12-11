Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,54 değer kazanarak 11.254,04 puana çıktı.

Dün 11.193,88 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 32,76 puan ve yüzde 0,29 artışla 11.226,65 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 60,15 puan ve yüzde 0,54 artışla 11.254,04 puana yükseldi.

Endeks günün ilk yarısında en düşük 11.217,25, en yüksek 11.267,37 puanı gördü.

Günün ilk yarısında sanayi endeksi yüzde 0,76, hizmetler endeksi yüzde 0,58, mali endeks yüzde 0,4, teknoloji endeksi yüzde 0,25 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre, günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 70'i yükselirken 27'si düştü ve 3'ü yatay seyretti. En çok işlem gören hisse senetleri Akbank, ASELSAN, Türk Hava Yolları, Türkiye İş Bankası (C) ile Yapı ve Kredi Bankası oldu.

Altının ons fiyatı 4 bin 219 dolar

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 14 Temmuz 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 35,15, bileşik getirisi yüzde 38,24 seviyesinde gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1700, sterlin/dolar paritesi 1,3370 ve dolar/yen paritesi 155,9 düzeyinde bulunuyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 42,6040 liradan, avro 50,0230 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,3 azalışla 4 bin 219 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili yüzde 1,9 düşüşle 61,3 dolardan işlem görüyor.