Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi Yükselişte

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 37,45 puan ve yüzde 0,35 artışla 10.772,32 puana yükseldi.

Toplam işlem hacmi 44,7 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,03 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 1,44 değer kazandı.

Sektör endekslerde en fazla yükselen yüzde 1,46 ile sigorta, en çok düşen yüzde 7,63 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Küresel piyasalar, ABD'de federal hükümetin kapalı kalmaya devam etmesinin yanı sıra Avro Bölgesi'ndeki siyasi belirsizliklerin de etkisiyle karışık bir seyir izlerken, BIST 100 endeksi günün ilk yarısını pozitif seyirle tamamladı.

Analistler, günün geri kalanında yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan'ın TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda gerçekleştireceği sunumun ve hazine nakit dengesinin, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarının takip edileceğini belirtti.

ABD'de açıklanması beklenen verilerin federal hükümetin kapanması sebebiyle ertelenmesinin beklendiğini ifade eden analistler, teknik açıdan, BIST 100 endeksinde 10.900 ve 11.000 puanın direnç, 10.700 ve 10.600 seviyelerinin destek olduğunu kaydetti.