Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi Yükselişte

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,33 değer kazanarak 10.626,78 puana yükseldi.

Dün 10.591,98 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 41,35 puan ve yüzde 0,39 artışla 10.633,33 puandan başladı.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 34,80 puan ve yüzde 0,33 değer kazancıyla 10.626,78 puana çıktı.

Endeks günün ilk yarısında en düşük 10.607,43, en yüksek 10.654,01 puanı gördü. Günün ilk yarısında sanayi endeksi yüzde 0,44, hizmetler endeksi yüzde 0,15, teknoloji endeksi yüzde 2,18 değer kazanırken, mali endeks yatay seyretti.

Önceki kapanışa göre, günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 73'ü yükselirken 27'si düştü. En çok işlem gören hisse senetleri, ASELSAN, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Türk Hava Yolları, Yapı ve Kredi Bankası ile Türkiye İş Bankası (C) oldu.

Altının ons fiyatı 3 bin 363 dolar

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 10 Şubat 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 36,99, bileşik getirisi yüzde 40,41 seviyesinde gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1750, sterlin/dolar paritesi 1,3550 ve dolar/yen paritesi 146,56 düzeyinde bulunuyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 40,4800 liradan, avro 47,7070 liradan satılıyor. Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,7 düşüşle 3 bin 363 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili ise yüzde 0,7 artışla 68,5 dolardan işlem görüyor.