Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi Yükselişte: 10.971,52 Puanla Kapandı

Güncelleme:
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü 134,22 puan artışla 10.971,52 puandan kapatırken, BIST 30 endeksi de 140,47 puan artış gösterdi. Mali ve sanayi endeksleri değer kazanırken, teknoloji endeksi geriledi. Ayrıca, altın ve petrol fiyatlarında da değişiklikler yaşandı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 134,22 puan artarak 10.971,52 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 17,55 puan ve yüzde 0,16 artışla 10.854,85 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 10.816,89 puanı, en yüksek 10.994,41 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,24 değer kazanarak 10.971,52 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 140,47 puan ve yüzde 1,19 artışla 11.940,86 puandan kapandı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,82, sanayi endeksi yüzde 1,15 ve hizmetler endeksi yüzde 1,13 değer kazanırken, teknoloji endeksi yüzde 0,36 değer kaybetti.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 80'i prim yaptı, 19'u geriledi. Akbank, Türk Hava Yolları, Türkiye İş Bankası (C), Yapı ve Kredi Bankası ile Garanti BBVA, en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 4 bin 17,7 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 4 bin 17,7 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,9 artışla 5 milyon 660 bin lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 14 Temmuz 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 36,70 bileşik getirisi yüzde 40,06 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 41,8629, satışta 42,0307 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 41,8707, satışta 42,0385 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1530, sterlin/dolar paritesi 1,3127 ve dolar/yen paritesi 153,993 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 1,1 artışla 64,7 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA / Tunahan Kükürt - Ekonomi
500
