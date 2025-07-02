Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi Yükselişle Kapandı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 108,68 puan artarak 10.189,02 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,23 ve 23,40 puan yükselişle 10.103,74 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 10.103,74 puanı, en yüksek 10.307,02 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,08 değer kazancıyla 10.189,02 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 129,38 puan ve yüzde 1,15 değer kazancıyla 11.411,96 puandan kapandı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,95, hizmetler endeksi yüzde 0,96, sanayi endeksi yüzde 0,97 değer kazanırken, teknoloji endeksi yüzde 1,23 değer kaybetti.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 63'ü prim yaptı, 37'si geriledi. Ereğli Demir Çelik, Türk Hava Yolları, Türkiye İş Bankası (C), Yapı ve Kredi Bankası ile Akbank en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 3 bin 341 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 3 bin 341 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 4 milyon 296 bin lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 10 Şubat 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 36,34, bileşik getirisi yüzde 39,44 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 39,7014, satışta 39,8604 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 39,7455, satışta 39,9048 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1780, sterlin/dolar paritesi 1,3610 ve dolar/yen paritesi 143,90 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 0,6 artışla 67,5 dolardan işlem görüyor.