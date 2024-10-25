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Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi Yükselişle Kapandı

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BIST 100 endeksi, günlük bazda yüzde 0,40 değer kazanarak 8.908,47 puanla günü tamamladı. İşlem hacmi 59,9 milyar lira olarak gerçekleşti. Finansal kiralama faktoring sektöründe en büyük artış gözlemlenirken, inşaat sektöründe değer kaybı yaşandı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,40 değer kazanarak 8.908,47 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 35,63 puan artarken, toplam işlem hacmi 59,9 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,40, holding endeksi yüzde 0,56 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 4,96 ile finansal kiralama faktoring, en çok kaybettiren yüzde 0,64 ile inşaat oldu.

Küresel piyasalarda, ABD'de açıklanan makroekonomik verilerden alınan sinyaller, yoğunlaşan bilanço döneminde yatırımcıların temkinli tavrı ve Japonya'da bu pazar yapılacak genel seçimler öncesinde karışık bir seyir öne çıkıyor.

Analistler, haftaya yurt içinde uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's'un (S&P) beklenen Türkiye değerlendirmesi, imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), yurt dışında ise ABD'de açıklanacak istihdam verileri, büyüme, Japonya Merkez Bankası (BoJ) faiz kararı başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.000 ve 9.100 seviyelerinin direnç, 8.800 ve 8.700 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi Yükselişle Kapandı
Kaynak: AA / Burhan Sansarlıoğlu - Ekonomi

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