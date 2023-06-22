Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi Yükselişle Kapandı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 241,43 puan artarak 5.428,26 puandan kapandı. BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 273,34 puan ve yüzde 4,72 yükselişle 6.060,83 puandan kapandı. Altının onsu 1.914 dolar olarak işlem görüyor. Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 3,5 azalışla 74,3 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 241,43 puan artarak 5.428,26 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 13,40 puan ve yüzde 0,26 değer kazanarak 5.200,23 puandan başladı. Gün içinde en düşük 5.152,81, en yüksek 5.434,61 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 4,65 artışla 5.428,26 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 3,42, hizmetler endeksi endeks yüzde 4,66, teknoloji endeksi yüzde 3,52 ve sanayi endeksi yüzde 4,45 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 273,34 puan ve yüzde 4,72 yükselişle 6.060,83 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 96'sı prim yaptı, 3'ü geriledi. Türk Hava Yolları, Akbank, Yapı Kredi, Garanti BBVA ve İş Bankası (C) en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

???????- Altının onsu 1.914 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 1.914 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,7 kazançla 1 milyon 495 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 23,6074 lira, satışta 23,7020 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 23,5328 lira, satışta 23,6271 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 4 Aralık 2024 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 16,33'ten, bileşik getirisi de yüzde 16,99'dan gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0950, sterlin/dolar paritesi 1,2730, dolar/yen paritesi de 142,9 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 3,5 azalışla 74,3 dolardan işlem görüyor.