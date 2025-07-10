Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi Yükselişle Başladı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,97 artışla 10.266,31 puandan başladı. Dün ise endeks, yüzde 1,69 değer kazanarak günü 10.167,26 puandan tamamladı. Analistler, sanayi üretimi ve işsizlik maaşı başvurularını takip edecek.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,97 yükselişle 10.266,31 puandan başladı.

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,69 değer kazanarak 10.167,26 puandan tamamladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 99,05 puan ve yüzde 0,97 artışla 10.266,31 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 1,45, holding endeksi yüzde 0,89 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,51 ile iletişim, tek kaybettiren ise yüzde 0,60 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası (Fed) toplantı tutanaklarında bir miktar faiz indiriminin muhtemelen uygun olabileceğinin belirtilmesinin ardından pozitif bir seyir izlenirken, ABD ile diğer ülkeler arasındaki ticaret geriliminden kaynaklı endişeler devam ediyor.

Analistler, bugün yurt içinde sanayi üretimi, haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvurularının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.300 ve 10.400 seviyelerinin direnç, 10.200 ve 10.100 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / Ali Canberk Özbuğutu - Ekonomi
Üsküdar Belediye Meclisi'nde 'baklava' gerginliği: Birbirlerinin üzerine yürüdüler

Meclis'te 'baklava' gerilimi! İkram etmek isteyince ortalık karıştı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rekabet Kurumu'ndan OPET'e 131,3 milyon liralık ceza

Soruşturma tamamlandı! Dev firmaya dudak uçuklatan ceza
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.