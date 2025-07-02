Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi Yükselişle Başladı

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,23 artışla başlayarak 10.103,74 puana yükseldi. Dün ise endeks, günü yüzde 1,33 değer kazanarak 10.080,35 puandan kapamıştı. Sektörler arasında en fazla kazandıran spor oldu.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,23 yükselişle 10.103,74 puandan başladı.

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,33 değer kazanarak 10.080,35 puandan tamamladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 23,40 puan ve yüzde 0,23 artışla 10.103,74 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,19, holding endeksi yüzde 0,15 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,24 ile spor, en fazla kaybettiren ise yüzde 0,97 ile madencilik oldu.

Küresel piyasalarda, ABD yönetiminin tarifelerde yeni bir erteleme yapılmayacağına yönelik tavrı risk iştahını olumsuz etkilerken, gözler ülkede bugün açıklanacak ADP özel sektör istihdamı verisine çevrildi.

Analistler, bugün yurt içinde ihracat rakamları, yurt dışında ise ABD'de ADP özel sektör istihdamı, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamaları ve Avro Bölgesinde işsizlik oranının öne çıkacağını dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.200 ve 10.300 puanın direnç, 10.100 ve 10.000 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / Ali Canberk Özbuğutu - Ekonomi
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