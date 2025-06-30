Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi Yükselişle Başladı

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,51 artışla 9.452,86 puandan başladı. Cuma günü ise alış ağırlıklı bir seyirle günü 9.404,89 puandan tamamladı. Bankacılık ve holding endeksleri de değer kazanırken, spor endeksi yüzde 3,88 ile en çok kazanan oldu. Küresel piyasalardaki iyimserlik ve yoğun veri gündemi yatırımcıların dikkatinde.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,51 yükselişle 9.452,86 puandan başladı.

Cuma günü alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,12 değer kazanarak 9.404,89 puandan tamamladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 47,97 puan ve yüzde 0,51 artışla 9.452,86 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 1,27, holding endeksi yüzde 0,61 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,88 ile spor, en fazla kaybettiren ise yüzde 0,32 ile turizm endeksleri oldu.

Küresel piyasalarda ABD'nin ticaret partnerleriyle tarifeler konusunda uzlaşmaya varacağı ve ticaret anlaşmaları yapılacağına yönelik iyimserliklerle pozitif bir seyir izlenirken, başta ABD'de açıklanacak istihdam verileri olmak üzere bu hafta takip edilecek yoğun veri gündemi yatırımcıların odağında yer alıyor.

Analistler, bugün yurt içinde yoğun veri gündemi, yurt dışında ise ABD'de Dallas Fed imalat sanayi endeksi ve Avro Bölgesi'nde Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın konuşmasının öne çıkacağını dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.500 ve 9.600 puanın direnç, 9.400 ve 9.300 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / Mahmut Çil - Ekonomi
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