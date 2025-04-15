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Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi Yükselişle Başladı

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,21'lik bir artışla 9.443,74 puandan başladı. Önceki gün alış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks, günü yüzde 0,45 değer kazanarak tamamladı. Küresel piyasalardaki olumlu hava, yurt içi piyasalara da yansıdı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,21 yükselişle 9.443,74 puandan başladı.

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,45 değer kazanarak 9.423,62 puandan tamamladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 20,12 puan ve yüzde 0,21 artışla 9.443,74 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,12, holding endeksi yüzde 0,22 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,83 ile finansal kiralama faktoring, tek kaybettiren yüzde 0,86 ile gayrimenkul yatırım ortaklığı oldu.

Küresel piyasalarda, ABD'nin ticaret tarifelerini ertelemesi sonrasında müzakerelere yönelik artan iyimserliğin etkisiyle oluşan pozitif seyir yurt içi piyasalara da yansıyor.

Analistler, bugün yurt içinde bütçe dengesi, yurt dışında ise Almanya ve Avro Bölgesi'nde Zew ekonomik güven endeksi ve ABD'de New York Fed imalat endeksinin takip edileceğini söyledi.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın konuşmasının da yatırımcıların odağında olduğunu ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.600 ve 9.700 puanın direnç, 9.400 ve 9.300 seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

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Kaynak: AA / Ali Canberk Özbuğutu - Ekonomi
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