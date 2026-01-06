Haberler

Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Güncelleme:
BIST 100 endeksi günün ilk yarısında yüzde 1,38 artışla 11.863,61 puana yükseldi. Bankacılık ve holding endeksleri değer kazandı, işlem hacmi 83,7 milyar lira olarak gerçekleşti.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,38 değer kazanarak 11.863,61 puana çıktı.

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 161,61 puan ve yüzde 1,38 artışla 11.863,61 puana yükseldi.

Toplam işlem hacmi 83,7 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 1,63, holding endeksi ise yüzde 0,81 değer kazandı.

Sektör endekslerinde en çok yükselen yüzde 2,14 ile ticaret, en çok düşen ise yüzde 2,62 ile tekstil deri oldu.

Yurt içinde BIST 100 günün ilk yarısında bankacılık endeksi öncülüğünde günün ilk yarısını pozitif bir seyirle tamamlarken gün içinde en yüksek 11.893,02 seviyesini görerek rekor tazeledi.

Analistler, günün geri kalanında yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise ABD'de hizmet sektörü ve bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi ile Almanya'da enflasyon verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.900 ve 12.000 puanın direnç, 11.700 ve 11.600 puanın ise destek konumunda olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA / Tunahan Kükürt - Ekonomi
500

