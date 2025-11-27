Haberler

Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi Yükselişini Sürdürüyor

Güncelleme:
BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,58 değer kazanarak 10.977,46 puana yükseldi. Bankacılık ve holding endekslerinde artış gözlemlenirken, toplam işlem hacmi 46 milyar lira oldu.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,58 değer kazanarak 10.977,46 puana çıktı.

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 62,81 puan ve yüzde 0,58 artışla 10.977,46 puana çıktı.

Toplam işlem hacmi 46 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 1,23, holding endeksi yüzde 0,94 değer kazandı.

Sektör endekslerinde en çok yükselen yüzde 1,55 ile inşaat, en çok düşen ise yüzde 1,24 ile gayrimenkul yatırım ortaklığı oldu.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimine gideceğine yönelik öngörülerin güçlenmesiyle küresel piyasalarda artan risk iştahı korunurken, BIST 100 endeksi de güne başladığı pozitif seyrini koruyarak günün ilk yarısını alıcılı bir seyirle tamamladı.

Yurt içinde açıklanan verilere göre, ekonomik güven endeksi kasımda yüzde 1,3 artarak 99,5'e yükseldi. İhracat, ekimde geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 2 artarak 23 milyar 941 milyon dolar, ithalat ise yüzde 7,2 yükselerek 31 milyar 521 milyon dolar oldu.

Analistler günün geri kalanında haftalık para ve banka istatistiklerinin takip edileceğini ve ABD'de ise tatil sebebiyle piyasaların kapalı olacağını belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.100 ve 11.300 seviyeleri direnç, 10.900 ve 10.800 puanın ise destek konumunda bulunduğunu ifade etti.

Kaynak: AA / Tunahan Kükürt - Ekonomi
