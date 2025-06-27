Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi Yükselişini Sürdürüyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi güne 9.310,07 puandan başlayarak günü 9.404,89 puandan kapatmayı başardı. Gün içinde en yüksek 9.431,35 puanı gören endeks, değer kazanarak yatırımcıları sevindirdi. Mali ve teknoloji endekslerindeki artış dikkat çekti.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 103,84 puan artarak 9.404,89 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,10 ve 9,02 puan yükselişle 9.310,07 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 9.235,32 puanı, en yüksek 9.431,35 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,12 değer kazancıyla 9.404,89 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 152,42 puan ve yüzde 1,48 değer kazancıyla 10.485,43 puandan kapandı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,32, teknoloji endeksi yüzde 3,23, hizmetler endeksi yüzde 0,56 ve sanayi endeksi yüzde 0,19 değer kazandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 55'i prim yaptı, 41'i geriledi, 4 tanesi yatay seyretti. Yapı ve Kredi Bankası, Türk Hava Yolları, Akbank, Türkiye İş Bankası (C) ile ASELSAN en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 3 bin 272 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 3 bin 272 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 1,7 azalışla 4 milyon 218 bin lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 10 Şubat 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 38,30, bileşik getirisi yüzde 41,97 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 39,7145, satışta 39,8737 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 39,6711, satışta 39,8301 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1710, sterlin/dolar paritesi 1,3710 ve dolar/yen paritesi 144,80 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 0,2 artışla 66,7 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA / Burhan Sansarlıoğlu - Ekonomi
Bakan Işıkhan'dan ara zam müjdesi! Emekli maaşı için çalışma yapılıyor

Bakan Işıkhan'dan milyonlarca kişiye ara zam müjdesi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Diddy ve oğlu hakkında maskeli tecavüz suçlaması

Ünlü Şarkıcı ve oğluna maskeli tecavüz suçlaması
Uğurcan Çakır'ın ağabeyinden tepkili paylaşım

Fenerbahçe'yi takibe almıştı! Uğurcan'ın ağabeyinden bomba paylaşım
TÜVTÜRK dönemi bitiyor! İşte araç muayene istasyonlarının yeni ismi

TÜVTÜRK dönemi bitiyor! İşte araç muayene istasyonlarının yeni ismi
600 bin kamu işçisinin zam pazarlığında ikinci teklif belli oldu

Hükümetten kamu işçisine yaptığı ikinci zam teklifi belli oldu
Kim Milyoner Olmak İster'de 80 Yaşındaki yarışmacıdan alkış toplayan başarı

80 yaşındaki yarışmacı gözyaşlarına hakim olamadı! İşte kazandığı para
Türkiye sıcaktan kavrulurken Rize'de kar kalınlığı 5 metreyi buldu

Türkiye sıcaktan kavrulurken bir şehrimiz karla mücadele ediyor
Vahşice öldürülmüştü! Rümeysa Özcan davasında çıkan karar ayakta alkışlandı

Rümeysa Özcan davasında çıkan karar ayakta alkışlandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.