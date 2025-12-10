Haberler

Borsa güne yükselişle başladı

BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,31 artışla 11.273,34 puandan başladı. Dün de yüzde 0,44 değer kazanarak günü 11.238,36 puandan tamamlamıştı. Sektör endekslerinden inşaat yüzde 1,73 ile en çok yükselirken, spor endeksi ise geriledi. Bugün yurt içinde sanayi üretimi ile yurtdışında Fed'in faiz kararı takip edilecek.

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasının ( Fed ) faiz kararı öncesinde karışık bir seyir öne çıkarken, Fed yetkilileri arasındaki ayrışmaların derinleşebileceği ve "şahin" tonda sözle yönlendirme yapılabileceğine yönelik endişeler risk iştahının azalmasında etkili oluyor.

Yurtiçi piyasalar ise pozitif ayrışırken, Türkiye'nin borçlanma maliyetleri de gerilemeye devam ediyor. Ülkenin 5 yıllık kredi risk primi (CDS), 226 baz puana inerek 3 Mayıs 2018'den sonraki en düşük seviyeye geriledi.

Analistler, bugün yurt içinde sanayi üretimi, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın konuşması, ABD'de Fed'in faiz kararı ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.300 ve 11.400 puanın direnç, 11.200 ve 11.100 puanın ise destek konumunda olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA / Mahmut Çil - Ekonomi
title