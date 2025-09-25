Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi Yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 10,62 puan artarak 11.377,55 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 75,49 puan ve yüzde 0,66 artışla 11.442,42 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 11.305,86 puanı, en yüksek 11.470,15 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,09 değer kazanarak 11.377,55 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 4,83 puan ve yüzde 0,04 değer kazanarak 12.575,84 puandan kapandı.

Önceki kapanışa göre sanayi endeksi yüzde 0,55 ve mali endeks yüzde 0,33 değer kazanırken, teknoloji endeksi yüzde 0,33, hizmetler endeksi yüzde 0,37 değer kaybetti.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 35'i prim yaptı, 65'i geriledi. Türk Hava Yolları, Sasa Polyester, Ereğli Demir Çelik, ASELSAN ile Akbank en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 3 bin 730,9 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 3 bin 730,9 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,3 azalışla 5 milyon 133 bin lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 14 Temmuz 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 36,45, bileşik getirisi yüzde 39,77 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 41,3660, satışta 41,5317 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 41,3436, satışta 41,5093 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1675, sterlin/dolar paritesi 1,3348 ve dolar/yen paritesi 149,779 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 0,1 azalışla 68,3 dolardan işlem görüyor.