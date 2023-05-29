Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi Yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 4,61 artışla 4.791,62 puana yükseldi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 210,95 puan değer kazandı.

Cuma günü 4.580,67 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 115,49 puan ve yüzde 2,52 değer kazanarak 4.696,17 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 4.622,26, en yüksek ise 4.799,98 puanı gördü.

Günün ilk yarısında sanayi endeksi yüzde 4,78, hizmetler endeksi yüzde 4,16, mali endeks yüzde 3,97 ve teknoloji endeksi yüzde 5,50 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 99'u yükselirken, 1'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, İş Bankası (C), Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Akbank ve Sasa Polyester oldu.

Altının onsu 1.945 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0720, sterlin/dolar paritesi 1,2350 ve dolar/yen paritesi 140,3 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 20,0770 liradan, avro 21,5160 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,1 azalışla 1.945 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,6 azalışla 76,7 dolardan işlem görüyor.