Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi Yatay Seyirle Açıldı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 9.658,93 puandan başlayarak dünü yüzde 1,82 değer kazanarak 9.659,31 puanda kapattı. Bankacılık endeksi küçük bir kayıp yaşarken, spor sektörü en çok kazandıran alan oldu.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yatay seyirle 9.658,93 puandan başladı.

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,82 değer kazanarak 9.659,31 puandan tamamladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 0,38 puan azalışla 9.658,93 puana geriledi. Bankacılık endeksi yüzde 0,11 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,13 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,16 ile spor, en fazla kaybettiren ise yüzde 0,50 ile inşaat oldu.

Küresel piyasalarda, ABD ile Çin arasında yürütülen ticaret görüşmelerine ilişkin gelen olumlu açıklamalar risk iştahını artırırken, bugün ABD'de açıklanacak enflasyon verileri yatırımcıların odağına yerleşti.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını yurt dışında ise ABD'de enflasyon başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.500 ve 9.400 puanın destek, 9.700 ve 9.800 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / Mahmut Çil - Ekonomi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın korumaya aldığı bakan: Bu yıl onu sıkıştırmayın

Erdoğan'ın korumaya aldığı bakan: Bu yıl onu sıkıştırmayın
ABD'de iç savaş sesleri! Los Angeles'ta sokağa çıkma yasağı ilan edildi

ABD'de iç savaş sesleri! Sokağa çıkma yasağı ilan edildi
2 genç kız mahkemelik oldukları adamın eşini bıçakla katletti

2 genç kız bir olup iki çocuk annesi kadını hunharca katletti
Türkiye'nin 32 yıllık dev şirketi konkordato talebinde bulundu

Türkiye'nin 32 yıllık dev şirketi konkordato ilan etti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Buğday tarlaları bilerek yakılıyor' tezini doğrulayan düzenek

"Buğday tarlaları bilerek yakılıyor" tezini doğrulayan düzenek
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Osimhen'in çuvalla parayı neden reddettiği ortaya çıktı

Osimhen'in çuvalla parayı neden reddettiği ortaya çıktı
Montella'dan Meksika mağlubiyeti yorumu: Kaybetmeyi hak etmedik

Montella'dan Meksika mağlubiyeti yorumu
Jose Mourinho bildiğiniz gibi! İsmiyle değil de o kelimeyle seslenilince bakıyor

Yürüyen ego! İsmiyle değil de o kelimeyle seslenilince bakıyor
Bayram ziyaretinde çocuğunun evinde eski eşini öldürdü

Bayram ziyaretinde çocuğunun evinde eski eşini öldürdü
Guti'den dünyaca ünlü yıldıza mesaj: Galatasaray'a gitme

Guti'den dünyaca ünlü yıldıza mesaj: Galatasaray'a gitme
Dakota Johnson, aşk hayatı ile ilgili soruya küfür ederek cevap verdi

Dakota Johnson, aşk hayatı ile ilgili soruya küfür ederek cevap verdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.