Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi Hafif Düşüşle Kapatıldı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 3,53 puan azalarak 10.849,96 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 33,03 puan ve yüzde 0,30 artışla 10.886,52 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 10.839,36 puanı, en yüksek 10.899,90 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,03 değer kaybederek 10.849,96 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 33,58 puan ve yüzde 0,28 değer kaybederek 11.999,02 puandan kapandı.

Önceki kapanışa göre teknoloji endeksi yüzde 1,52 değer kaybederken, sanayi endeksi yüzde 0,51, hizmetler endeksi yüzde 0,23 ve mali endeks yüzde 0,13 değer kazandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 47'si prim yaptı, 50'si geriledi, 3 tanesi yatay seyretti. Türk Hava Yolları, Türkiye İş Bankası (C), Yapı ve Kredi Bankası, Akbank ile Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 3 bin 383,9 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 3 bin 383,9 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,4 azalışla 4 milyon 392 bin lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 10 Şubat 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 36,38, bileşik getirisi yüzde 39,69 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 40.5741, satışta 40.7367 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 40.5656, satışta 40.7282 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1577, sterlin/dolar paritesi 1,3298 ve dolar/yen paritesi 147,499 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 1 azalışla 67,8 dolardan işlem görüyor.