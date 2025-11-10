Haberler

Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Değer Kaybetti

Güncelleme:
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,4 düşüşle 10.880,78 puana geriledi. Endeks, bu süreçte en düşük 10.867,93 en yüksek 11.044,47 puanı gördü. Teknoloji endeksi değer kazanırken, mali, sanayi ve hizmetler endeksleri kayıplar yaşadı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,4 değer kaybederek 10.880,78 puana düştü.

Cuma günü 10.924,53 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 49,76 puan ve yüzde 0,46 artışla 10.974,29 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 43,75 puan ve yüzde 0,4 değer kaybıyla 10.880,78 puana indi.

Endeks günün ilk yarısında en düşük 10.867,93 en yüksek 11.044,47 puanı gördü.

Günün ilk yarısında teknoloji endeksi yüzde 0,19 değer kazanırken, mali endeks yüzde 0,19 sanayi endeksi yüzde 0,37 ve hizmetler endeksi yüzde 0,57 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre, günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 44'ü yükselirken 55'i düştü 1 tanesi yatay seyretti. En çok işlem gören hisse senetleri Işıklar Enerji ve Yapı Holding AŞ, Türk Hava Yolları, Akbank, Türkiye İş Bankası (C) ile Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı oldu.

Altının ons fiyatı 4 bin 79 dolar

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 14 Temmuz 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 36,55, bileşik getirisi yüzde 39,89 seviyesinde gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1570, sterlin/dolar paritesi 1,3170 ve dolar/yen paritesi 154,2 düzeyinde bulunuyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 42,2320 liradan, avro 48,8520 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 1,9 artışla 4 bin 78 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili de yüzde 0,9 artışla 64,1 dolardan işlem görüyor.

