Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Değer Kaybetti

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,93 değer kaybederek 11.361,96 puana indi.

Dün 11.468,07 seviyesinden kapanan BIST 100 endeksi, güne 104,82 puan ve yüzde 0,91 azalışla 11.363,25 seviyesinden başladı.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 106,11 puan ve yüzde 0,93 değer kaybıyla 11.361,96 puana düştü.

Endeks günün ilk yarısında en düşük 11.331,46 en yüksek 11.418,34 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 1,22, teknoloji endeksi yüzde 1, hizmetler endeksi yüzde 0,88 ve sanayi endeksi yüzde 0,42 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre, günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 19'u yükselirken 78'i düştü 3 tanesi yatay seyretti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik, Ereğli Demir Çelik, ASELSAN ile İş Bankası (C) oldu.

Altının ons fiyatı 3 bin 785 dolar

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 14 Temmuz 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 36,45, bileşik getirisi yüzde 39,93 seviyesinde gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1800, sterlin/dolar paritesi 1,3510 ve dolar/yen paritesi 147,6 düzeyinde bulunuyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 41,4210 liradan, avro 48,9300 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 1 artışla 3 bin 785 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili de yüzde 0,4 artışla 66,3 dolardan işlem görüyor.