Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi Günü Yüzde 3,57 Kayıpla Tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 3,57 değer kaybederek 10.877,52 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 402,4 puan azalırken, toplam işlem hacmi 208,7 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 4,76, holding endeksi yüzde 4,02 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında tek kazandıran yüzde 2,33 ile finansal kiralama faktoring, en çok kaybettiren bankacılık oldu.

BIST 100 endeksi, gün içinde yaşanan siyasi gelişmelerin etkisiyle genele yayılan satışlarla 10.616,64 puana kadar geriledikten sonra gelen tepki alımlarına rağmen günü negatif seyirle tamamladı.

Bununla birlikte, Borsa İstanbul AŞ, saat 15.40.03 itibarıyla BIST 100 endeksinde meydana gelen yüzde 2 değişim sebebiyle pay piyasasında açığa satış yapılabilen işlem sıralarında açığa satış işlemlerinde seans sonuna kadar yukarı adım kuralı uyguladı.

Analistler, yarın yurt içinde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve Yurt İçi Tüketici Fiyat Endeksi verilerinin, yurt dışında ise Avro bölgesinde ÜFE, dünya genelinde hizmet ve bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ile ABD'de JOLTS açık iş sayısı, fabrika siparişleri ve dayanıklı mal siparişlerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.800 ve 10.700 seviyelerinin destek, 11.000 ve 11.100 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.