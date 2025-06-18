Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi Günü Yüzde 1,54 Değer Kaybederek Tamamladı

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BIST 100 endeksi, global piyasalardaki jeopolitik endişeler ve Fed'in faiz kararı beklentileri altında günü 9.196,13 puandan kapattı. Bankacılık ve holding endeksleri değer kaybederken, en çok kazanan sektör finansal kiralama faktoring oldu.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,54 değer kaybederek 9.196,13 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 143,46 puan azalırken, toplam işlem hacmi 84,9 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,30, holding endeksi yüzde 1,86 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,84 ile finansal kiralama faktoring, en çok kaybettiren yüzde 3,50 ile ticaret oldu.

Küresel piyasalarda, İsrail-İran geriliminin tetiklediği jeopolitik endişeler risk iştahını azaltırken, ABD Merkez Bankasının ( Fed ) bu akşam açıklayacağı faiz kararı ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın sözlü yönlendirmeleri yatırımcıların odağındaki yerini koruyor.

Analistler, yarın yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) faiz kararı, yurt dışında ise İngiltere Merkez Bankasının faiz kararının piyasaların odağında bulunacağını belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.100 ve 9.000 seviyelerinin destek, 9.300 ve 9.400 puanın direnç konumunda olduğunu ifade etti.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, haziran ayında TCMB'nin politika faizini değiştirmeyerek yüzde 46 seviyesinde sabit tutmasını bekliyor.

Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 35,50 oldu.

Kaynak: AA / Burhan Sansarlıoğlu - Ekonomi
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