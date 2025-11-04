Haberler

Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi Günü Düşüşle Tamamladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,32 değer kaybederek 10.914,10 puandan kapandı. İşlem hacmi 141 milyar lira olurken, en fazla kazanan sektör menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu. Küresel piyasalardaki olumsuz seyir etkili oldu.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,32 değer kaybederek 10.914,10 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 146,29 puan azalırken, toplam işlem hacmi 141 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,37, holding endeksi yüzde 0,44 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,57 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, en çok kaybettiren yüzde 3,74 ile kimya petrol plastik oldu.

Küresel piyasalar, büyük yatırım bankalarının yöneticilerinden gelen olası piyasa düzeltmesine ilişkin uyarıların ardından değer kaybederken, BIST 100 endeksi de küresel piyasalardaki seyre paralel günü satıcılı tamamladı.

Yurt içinde açıklanan verilere göre ise Reel Efektif Döviz Kuru (REK) endeksi, ekimde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) bazında 1,09 puan artarak 71,87'ye yükseldi. Aynı döneme dair açıklanan dış ticaret verileri ise ihracatın yüzde 2,3 artışla 24 milyar dolara ulaştığını gösterdi.

Analistler, yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını belirtirken, yurt dışında ise Japonya'da Japonya Merkez Bankası (BoJ) toplantı tutanakları, Almanya'da fabrika siparişleri, Avro Bölgesinde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), ABD'de ADP özel sektör istihdamı ile mortgage başvuruları ve dünya genelinde hizmet sektörü ile bileşik Satınalma Yöneticileri Endekslerinin (PMI) takip edileceğini belirtti.

ABD'de yarın kamu kurumlarına ait açıklanacak verilerin federal hükümetin kapalı olması sebebiyle erteleneceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.800 ve 10.700 seviyelerinin destek, 11.000 ve 11.100 seviyelerinin ise direnç konumunda olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA / Tunahan Kükürt - Ekonomi
Ferdi Zeyrek'in ölümüne ilişkin iddianame tamamlandı! İşte istenen cezalar

İşte Ferdi Zeyrek'in can verdiği faciada istenen cezalar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trabzonspor'a Stefan Savic'ten kötü haber

Taraftarlar şokta: Milli ara sonrasına kadar forma giyemeyecek
Selçuk İnan'ın büyük hedefi Galatasaray

Bu sözleri Galatasaraylıları kızdıracak
Bakan Şimşek: Bazı fonlar üzerinden manipülasyonlar yapıldığını biliyoruz

Bakan Şimşek yeni gündemin fitilini ateşledi: Her şeyin farkındayız
John Heitinga, Osimhen'i dünyaca ünlü iki eski golcüyle kıyasladı

Osimhen'i karşılaştırdığı iki dünyaca ünlü golcünün isimleri bomba
Trabzonspor'a Stefan Savic'ten kötü haber

Taraftarlar şokta: Milli ara sonrasına kadar forma giyemeyecek
Arda Güler takım arkadaşını sildi: Onunla oynamak istemiyorum

Takım arkadaşını sildi: Onunla oynamak istemiyorum
MHP lideri Bahçeli: Demirtaş'ın tahliyesi hayırlı olur

Bahçeli'den tahliyesi konuşulan Demirtaş'la ilgili ezber bozan sözler
Kenan İmirzalıoğlu'nun yatırım haritası genişliyor! Gözünü diktiği yeni il belli oldu

Gizli servet planı ortaya çıktı! Gözünü diktiği yeni il belli oldu
İdmanı tamamlayamadı! Yunus Akgün'ün sahalardan uzak kalacağı süre belli oldu

İdmanı tamamlayamadı! Yıldız oyuncu en az 3 hafta yok
Kına gecesine kaydedilen görüntüye bakın! 'Bu evlilik yürümez' yorumları yapılıyor

Görüntü kına gecesinden! "Bu evlilik yürümez" yorumları yapılıyor
Beğeni yağıyor! Sahaya bayrak dikmeye giden futbolcusuna engel oldu

Sahalarda görmek istediğimiz hareketler
Ronaldo'nun ailesi Türkiye'ye geldi

Ronaldo'nun ailesi Türkiye'de
Özdağ'dan Bahçeli'nin sözlerine tepki: Türkiye tarihi bir kırılma noktasına sürükleniyor

Ne diyeceği merak konusuydu! Bahçeli'nin çağrısına Özdağ'dan tepki
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.