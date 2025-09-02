Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi Günü Düşüşle Tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 402,43 puan azalarak 10.877,52 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 24,50 puan ve yüzde 0,22 artışla 11.304,45 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 10.616,64 puanı, en yüksek 11.331,63 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 3,57 değer kaybederek 10.877,52 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 498,17 puan ve yüzde 4,02 değer kaybederek 11.905,73 puandan kapandı.

Önceki kapanışa göre, mali endeks yüzde 3,71, sanayi endeksi yüzde 2,98, hizmetler endeksi yüzde 2,65 ve teknoloji endeksi yüzde 2,43 değer kaybetti.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 11'i prim yaptı, 88'i geriledi, 1 tanesi yatay seyretti. Türkiye İş Bankası (C), Sasa Polyester, Akbank, Yapı ve Kredi Bankası ile Türk Hava Yolları en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 3 bin 512,9 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 3 bin 512,9 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,6 artışla 4 milyon 610 bin lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 14 Temmuz 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 35,83, bileşik getirisi yüzde 39,03 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 41,0480 satışta 41,2125 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 41,0091, satışta 41,1735 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1662, sterlin/dolar paritesi 1,3386 ve dolar/yen paritesi 148,2 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 0,9 artışla 68,7 dolardan işlem görüyor.