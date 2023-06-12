Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü düşüşle tamamladı. Altının onsu uluslararası piyasalarda 1.959 dolardan işlem görürken, Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı yüzde 2,1 artarak 1 milyon 492 bin liraya yükseldi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 37,50 puan azalarak 5.588,98 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 47,27 puan ve yüzde 0,84 değer kazanarak 5.673,76 puandan başladı. Gün içinde en düşük 5.588,98, en yüksek 5.730,19 puan ile rekor seviyeyi gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,67 azalışla 5.588,98 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,61, teknoloji endeksi yüzde 0,42, sanayi endeksi yüzde 0,54 değer kaybederken, hizmetler endeksi yüzde 1,37 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 57,10 puan ve yüzde 0,91 düşüşle 6.223,75 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 44'ü prim yaptı, 56'sı geriledi. Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, Türk Telekom, Turkcell ve Yapı Kredi en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

???????- Altının onsu 1.959 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.35 itibarıyla 1.959 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,1 kazançla 1 milyon 492 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 23,5952 lira, satışta 23,6897 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 23,4150 lira, satışta 23,5088 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.35 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0750, sterlin/dolar paritesi 1,2500, dolar/yen paritesi de 139,5 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 3,2 azalışla 72,6 dolardan işlem görüyor.