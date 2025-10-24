Haberler

Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi Günü Düşüşle Kapattı

Güncelleme:
BIST 100 endeksi, günü 333,53 puan düşüşle 10.941,79 puandan kapatırken, gün içindeki en yüksek değeri 11.158,05 puan oldu. BIST 30 endeksi ise 405,32 puan artışla 11.973,08 puana yükseldi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 333,53 puan azalarak 10.941,79 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 91,57 puan ve yüzde 0,86 artışla 10.699,82 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 10.662,28 puanı, en yüksek 11.158,05 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 3,14 değer kazanarak 10.941,79 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 405,32 puan ve yüzde 3,5 artışla 11.973,08 puandan kapandı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 3,52, hizmetler endeksi yüzde 3,07, sanayi endeksi yüzde 2,83 ve teknoloji endeksi yüzde 0,22 değer kazandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 92'si prim yaptı, 8'i geriledi. Akbank, Türk Hava Yolları, Türkiye İş Bankası (C), Yapı ve Kredi Bankası ile Garanti BBVA en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

.- Altının ons fiyatı 4 bin 126 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 4 bin 126 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 1 azalışla 5 milyon 850 bin lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 14 Temmuz 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 36,94 bileşik getirisi yüzde 40,35 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 41,8134, satışta 41,9809 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 41,8749, satışta 42,0427 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1632, sterlin/dolar paritesi 1,3301 ve dolar/yen paritesi 152,792 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 1 artışla 65,9 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA / Tunahan Kükürt - Ekonomi


