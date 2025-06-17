Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi Günü Düşüşle Kapattı

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 10,43 puanlık bir düşüşle 9.339,59 puandan kapanarak günü yüzde 0,11 değer kaybıyla tamamladı. BIST 30 endeksi de kayıplar yaşadı. Altının ons fiyatı 3.378 dolar, gram altın ise 4 milyon 325 bin lira olarak belirlendi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 10,43 puan azalarak 9.339,59 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,06 ve 5,80 puan artışla 9.355,81 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 9.328,59 puanı, en yüksek 9.419,52 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,11 değer kaybıyla 9.339,59 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 14,97 puan ve yüzde 0,14 kayıpla 10.383,00 puandan kapandı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,81 değer kaybederken, sanayi endeksi yüzde 0,45, hizmetler endeksi yüzde 0,08 ve teknoloji endeksi yüzde 3,22 değer kazandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 30'u prim yaptı, 67'si geriledi, 3'ü yatay seyretti. Ereğli Demir Çelik, ASELSAN, Türk Hava Yolları, Yapı ve Kredi Bankası ile Akbank, en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 3 bin 378 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.40 itibarıyla 3 bin 378 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,7 azalışla 4 milyon 325 bin lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 10 Şubat 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 39,94, bileşik getirisi de yüzde 43,11 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 39,2740, satışta 39,4313 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 39,2934, satışta 39,4509 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.40 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1530, sterlin/dolar paritesi 1,3510 ve dolar/yen paritesi 145,00 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 2,2 artışla 73,7 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA / Burhan Sansarlıoğlu - Ekonomi
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