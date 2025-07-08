Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi Günü Değer Kaybıyla Tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 109,48 puan azalarak 9.998,2 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 66,05 puan ve yüzde 0,65 artışla 10.173,73 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 9.957,84 puanı, en yüksek 10.203,58 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,08 değer kaybıyla 9.998,2 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 136,33 puan ve yüzde 1,21 değer kaybıyla 11.171,64 puandan kapandı.

Önceki kapanışa göre sanayi endeksi yüzde 1,37, hizmetler endeksi yüzde 1,90 değer kaybederken, mali endeks yüzde 0,20 ve teknoloji endeksi yüzde 0,65 değer kazandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 23'ü prim yaptı, 74'ü geriledi, 3 tanesi yatay seyretti. Türk Hava Yolları, Akbank, Yapı ve Kredi Bankası, Türkiye İş Bankası (C), Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 3 bin 297,1 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 3 bin 297,1 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,8 artışla 4 milyon 285 bin 993,5 lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 39.9053, satışta 40.0652 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 39.8740, satışta 40.0338 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1710, sterlin/dolar paritesi 1,3560 ve dolar/yen paritesi 146,83 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 0,6 artışla 69,6 dolardan işlem görüyor.