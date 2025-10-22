Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi Günlük Kazançla Kapatıldı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 84,14 puan artarak 10.551,34 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 45,23 puan ve yüzde 0,43 artışla 10.512,42 seviyesinden başladı.

Gün içinde en düşük 10.502,28 puanı, en yüksek 10.661,86 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,80 değer kazanarak 10.551,34 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 96,78 puan ve yüzde 0,85 değer kazanarak 11.487,77 puandan kapandı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,16, teknoloji endeksi yüzde 0,76, hizmetler endeksi yüzde 0,65 ve sanayi endeksi yüzde 0,43 değer kazandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 59'u prim yaptı, 36'sı geriledi, 5 tanesi yatay seyretti. Türk Hava Yolları, Türkiye İş Bankası (C), Akbank, ASELSAN ile Koç Holding en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 4 bin 31 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 4 bin 31 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 5,8 düşüşle 5 milyon 760 bin lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 14 Temmuz 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 37,14, bileşik getirisi yüzde 40,59 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 41,8672, satışta 42,0350 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 41,8579, satışta 42,0256 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1613, sterlin/dolar paritesi 1,3367 ve dolar/yen paritesi 151,783 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 1,3 artışla 62,2 dolardan işlem görüyor.