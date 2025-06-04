Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi Güne Yatay Seyirle Başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi Güne Yatay Seyirle Başladı
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 9.273,00 puandan başladı ve günü yüzde 2,98 değer kazanarak 9.277,01 puandan tamamladı. Açılışta bankacılık endeksi değer kaybederken, holding endeksi değer kazandı. Küresel piyasalardaki gelişmeler yatırımcıların dikkatini çekiyor.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yatay seyirle 9.273,00 puandan başladı.

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,98 değer kazanarak 9.277,01 puandan tamamladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 4,02 puan ve yüzde 0,04 azalışla 9.273,00 puana indi.

Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,22 değer kaybederken, holding endeksi ise yüzde 0,06 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,84 ile finansal kiralama faktoring, en fazla kaybettiren ise yüzde 0,31 ile iletişim oldu.

Küresel piyasalarda, ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşının yumuşayabileceğine yönelik beklenti ve makroekonomik verilerden alınan sinyaller risk iştahını artırırken, ABD'de bugün açıklanacak ADP istihdam raporu başta olmak üzere yoğun veri gündemi yatırımcıların odağına yerleşti.

Analistler, bugün yurt içinde TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası (Fed) Bej Kitap raporu, ABD'de ve Avrupa'da açıklanacak hizmet sektörü PMI başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.200 ve 9.100 puanın destek, 9.300 ve 9.400 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / Mahmut Çil - Ekonomi
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