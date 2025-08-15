Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi Güne Düşüşle Başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,26 düşüşle 10.796,36 puandan başladı. Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks, günü yüzde 1,15 değer kaybıyla tamamladı. Sektör endeksleri arasında en çok kazanan turizm, en çok kaybeden ise finansal kiralama oldu.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,26 düşüşle 10.796,36 puandan başladı.

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,15 değer kaybederek 10.824,55 puandan tamamladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 28,20 puan ve yüzde 0,26 azalışla 10.796,36 puana indi. Bankacılık endeksi yüzde 0,01, holding endeksi yüzde 0,08 azaldı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,38 ile turizm, en fazla kaybettiren ise yüzde 7,89 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Küresel piyasalar, ABD'de açıklanan Üretici Fiyat Endeksinin (ÜFE) beklentilerin üzerinde artmasıyla tarifelerin enflasyonist etkilerine dair oluşan endişelerle karışık seyrederken, gözler bugün ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Alaska'da yapacağı görüşmeye çevrildi.

Analistler, bugün yurt içinde özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu ve TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi, yurt dışında ise ABD'de perakende satışlar ve sanayi üretimi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.700 ve 10.600 seviyelerinin destek, 10.800 ve 10.900 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / Burhan Sansarlıoğlu - Ekonomi
