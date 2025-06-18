Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi Güne Düşüşle Başladı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,31 düşüşle 9.310,65 puandan başladı. Küresel piyasalardaki jeopolitik endişeler ve ABD Merkez Bankası'nın faiz kararı beklentileri yatırımcıların gündeminde.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,31 düşüşle 9.310,65 puandan başladı.

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,11 değer kaybederek 9.339,59 puandan tamamladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 28,94 puan ve yüzde 0,31 azalışla 9.310,65 puana geriledi. Bankacılık endeksi yüzde 0,23, holding endeksi yüzde 0,29 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,43 ile bilişim, en fazla kaybettiren ise yüzde 0,86 ile turizm oldu.

Küresel piyasalarda, İsrail-İran geriliminin tetiklediği jeopolitik endişeler risk iştahını azaltırken, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu akşam açıklayacağı faiz kararı ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın sözlü yönlendirmeleri yatırımcıların odağındaki yerini koruyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in politika faizini yüzde 4,25-4,50 aralığında sabit bırakacağına kesin gözüyle bakılırken Bankanın yılın ilk faiz indirimine eylül ayında gideceği ve yıl boyunca toplamda iki faiz indirimi yapacağı fiyatlanıyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında Fed'in faiz kararı başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.300 ve 9.200 puanın destek, 9.400 ve 9.500 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / Mahmut Çil - Ekonomi
Yıllar sonra aynı karede! Beyazıt Öztürk ve Candan Erçetin'den sürpriz buluşma

Beyazıt Öztürk ve Candan Erçetin'den sürpriz buluşma!
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu boşanıyor mu? İlk cevap geldi

Kobal ve İmirzalıoğlu boşanıyor mu? İlk cevap geldi
Tahliye olan Ümit Özdağ'ın ilk sözleri: Hiçbir suçum yokken beni 5 ay hücrede tuttular

İşte 5 ay sonra cezaevinden çıkan Ümit Özdağ'ın ilk sözleri
Galatasaray'da transfere Cristiano Ronaldo engeli

Galatasaray'da transfere Ronaldo engeli! Araya girip aklını çeldi
Zehra Güneş'in gözü şişti! İşte son hali ve yaptığı açıklama

Zehra'nın gözü şişti! İşte son hali ve yaptığı açıklama
Herkes tatildeyken Mert Hakan Yandaş'tan şaşırtan hareket! Bakın ne yaptı

Herkes tatilde, o tek başına antrenman yapıyor: Fener'den ayrılmam
İstanbul ve Ankara'da kim önde? Son seçim anketinden çıkan sonuçlar hayli enteresan

İstanbul ve Ankara'da kim önde? Son seçim anketinde sürprizler var
İZBAN'da sigara içen yolcuyu uyaran güvenlik görevlisi darbedilerek öldürüldü

Trende sigara içti, kendisini uyaran güvenlik görevlisini öldürdü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.