Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi Güne Düşüşle Başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi Güne Düşüşle Başladı
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,10 düşüşle 9.161,46 puandan açıldı. Önceki günkü kapanışta yüzde 0,08 değer kaybederek 9.170,56 puanla tamamlandı. Yatırımcılar, bugün açıklanacak büyüme verilerine odaklanmış durumda.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,10 düşüşle 9.161,46 puandan başladı.

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,08 değer kaybederek 9.170,56 puandan tamamladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 9,10 puan ve yüzde 0,10 azalışla 9.161,46 puana indi.

Açılışta bankacılık endeksi ve holding endeksi yüzde 0,11 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,53 ile orman kağıt basım, en fazla kaybettiren ise yüzde 0,41 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Küresel piyasalarda, gümrük tarifelerine ilişkin gelişmeler ve açıklanan makroekonomik verilerden alınan sinyallerle karışık bir seyir izlenirken, yurt içinde yatırımcıların odağında bugün açıklanacak büyüme verileri bulunuyor.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'nın (GSYH) yılın 1. çeyreğinde yıllık bazda yüzde 2,17 arttığını tahmin ediyor. Ekonomistlerin 2025 yılının tamamına ilişkin büyüme beklentilerinin ortalaması ise yüzde 2,91 oldu. Öte yandan, ekonomistlerin 2026 sonuna ilişkin büyüme tahminlerinin ortalaması ise yüzde 3,97 oldu.

Analistler, bugün yurt içinde finansal istikrar raporu, büyüme, yurt dışında ise ABD'de kişisel tüketim harcamaları (PCE) fiyat endeksi, Almanya'da enflasyon, Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini ifade ederek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.100 ve 9.000 seviyelerinin destek, 9.300 ve 9.400 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / Mahmut Çil - Ekonomi
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