Güncelleme:
BIST 100 endeksi, gün içinde görülen dalgalanmaların ardından önceki kapanışa göre yüzde 0,44 değer kazanarak 11.238,36 puandan kapandı. Teknoloji ve mali sektör endeksleri değer kazanırken, sanayi endeksi değer kaybetti.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 48,86 puan artarak 11.238,36 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 20,81 puan ve yüzde 0,19 artışla 11.210,31 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 11.147,98 puanı, en yüksek 11.244,19 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,44 değer kazanarak 11.238,36 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 53,43 puan ve yüzde 0,44 artışla 12.188,15 puandan kapandı.

Önceki kapanışa göre teknoloji endeksi yüzde 3,64, mali endeks yüzde 0,60 hizmetler endeksi yüzde 0,41 değer kazanırken, sanayi endeksi yüzde 0,36 değer kaybetti.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 48'i prim yaptı, 51'i geriledi 1 tanesi yatay seyretti. Şişe ve Cam Fabrikaları, ASELSAN, Akbank, Türk Hava Yolları ile Türkiye İş Bankası (C) oldu.

Altının ons fiyatı 4 bin 205 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 4 bin 205 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,3 düşüşle 5 milyon 795 bin lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 14 Temmuz 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 35,02 bileşik getirisi yüzde 38,09 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 42,4673, satışta 42,6375 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 42,4438, satışta 42,6139 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1632 sterlin/dolar paritesi 1,3307 ve dolar/yen paritesi 156,688 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 0,9 azalışla 61,8 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA / Tunahan Kükürt - Ekonomi
