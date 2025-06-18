Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi Gün Sonunda Düşüşte

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 143,46 puan azalarak 9.196,13 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,31 ve 28,94 puan azalışla 9.310,65 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 9.143,78 puanı, en yüksek 9.330,64 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,54 değer kaybıyla 9.196,13 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 171,58 puan ve yüzde 1,65 kayıpla 10.211,42 puandan kapandı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,96, sanayi endeksi yüzde 1,08, hizmetler endeksi yüzde 2,02 ve teknoloji endeksi yüzde 1,47 değer kaybetti.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 15'i prim yaptı, 83'ü geriledi, 2 tanesi yatay seyretti. Ereğli Demir Çelik, Türk Hava Yolları, Yapı ve Kredi Bankası, Tüpraş ile Akbank en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 3 bin 391 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.50 itibarıyla 3 bin 391 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 4 milyon 330 bin lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 10 Şubat 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 39,40, bileşik getirisi de yüzde 43,46 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 39,3953, satışta 39,5531 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 39,2740, satışta 39,4313 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.50 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1520, sterlin/dolar paritesi 1,3500 ve dolar/yen paritesi 144,60 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 2 azalışla 74,2 dolardan işlem görüyor.