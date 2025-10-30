Haberler

Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi Gün Sonunda Düşüş Gösterdi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

BIST 100 endeksi, günü 33,78 puanlık bir azalışla 10.837,30 puandan kapattı. Altındaki değer kaybı ve mali, sanayi endekslerinde yükselişler dikkat çekti. Dolar/TL ise Merkez Bankası'nın açıkladığı efektf kur ile 42,0385 lira seviyesine çıktı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 33,78 puan azalarak 10.837,30 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 36,37 puan ve yüzde 0,33 artışla 10.907,44 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 10.824,57 puanı, en yüksek 10.945,97 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,31 değer kaybederek 10.837,30 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 81,23 puan ve yüzde 0,68 azalışla 11.800,39 puandan kapandı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,05, sanayi endeksi yüzde 0,65 değer kazanırken, teknoloji endeksi yüzde 1,07 ve hizmetler endeksi yüzde 1,15 değer kaybetti.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 63'ü prim yaptı, 35'i geriledi. Türk Hava Yolları, BİM Birleşik Mağazalar, Akbank, Türkiye İş Bankası (C) ile Yapı ve Kredi Bankası en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 3 bin 997 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 3 bin 997 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 2,7 azalışla 5 milyon 610 bin lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 14 Temmuz 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 36,68 bileşik getirisi yüzde 40,04 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 41,8707, satışta 42,0385 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 41,8406, satışta 42,0082 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1575, sterlin/dolar paritesi 1,3162 ve dolar/yen paritesi 154,124 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yatay seyirle 64,2 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA / Tunahan Kükürt - Ekonomi
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İmralı heyeti arasında Terörsüz Türkiye zirvesi

Beştepe'de Türkiye'nin kilitlendiği zirve! İşte ilk kareler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kadro dışı kalan Cenk Tosun'a sürpriz talip! Eski dostuyla yeniden buluşuyorlar

Kadro dışı kalan Cenk'e sürpriz talip! Eski dostuyla buluşuyor
Kenan Evren'in gizli köşkü! Yalnızca bir kez ünlü sanatçıyla gitmiş

Kenan Evren'in gizli köşkü! Yalnızca bir kez ünlü sanatçıyla gitmiş
Bölge halkı olanlara inanamıyor: Sındırgı'daki 6.1'lik deprem sonrası gerçekleşen mucize

Sındırgı'daki 6.1'lik deprem sonrası gerçekleşen mucize
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan futboldaki bahis skandalına ilk yorum: Devlet eli kolu bağlı durmaz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan futboldaki bahis skandalına ilk yorum
Kadro dışı kalan Cenk Tosun'a sürpriz talip! Eski dostuyla yeniden buluşuyorlar

Kadro dışı kalan Cenk'e sürpriz talip! Eski dostuyla buluşuyor
Gebze'deki tek mucize! İşte Dilara ile iletişim kurulduğu anlar

Gebze'de tek mucizenin gerçekleştiği anlar! Dilara böyle kurtarılmış
MHP'den refah payı ve emekli aylıklarıyla ilgili hükümete çağrı

MHP'den refah payı ve emekli aylıklarıyla ilgili hükümete çağrı
Çocuğa şiddet kamerada! Görüntüleri izleyen aile emniyete koştu

Yer: Adana! Çocuğun ailesi görüntüleri izleyince emniyete koştu
MSB, İngiltere'den alınacak 20 Eurofighter uçağının maliyetini açıkladı

MSB, 20 Eurofighter uçağının maliyetini açıkladı
Uğurcan'a Trabzonspor maçı soruldu: 2 kelimelik cevap verip hemen arabasına bindi

Uğurcan'a Trabzonspor maçı soruldu: 2 kelimelik cevap verebildi
Yarışmada sürpriz yakınlaşma: Pascal Nouma güzel şarkıcıyla aşk yaşıyor

Gönlünü Pascal'a kaptırdı
Bolu'da bir hastada deli dana hastalığı tespit edildi

Türkiye diken üstünde! Acile giden kadında "deli dana" tespit edildi
Kızılcık Şerbeti'nin Leman'ına büyük şok: Alkol alıp sızdı, eski sevgilisi rızası olmadan...

Leman'a büyük şok: Alkol alıp sızdı, eski sevgilisi rızası olmadan...
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.