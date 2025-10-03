Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi Gün Sonunda Değer Kaybetti

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 224,11 puan azalarak 10.858,52 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 34,26 puan ve yüzde 0,31 artışla 11.116,89 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 10.831,01 puanı, en yüksek 11.126,05 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,02 değer kaybederek 10.858,52 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 298,66 puan ve yüzde 2,43 azalışla 11.976,88 puandan kapandı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 2,52, hizmetler endeksi yüzde 1,27, sanayi endeksi yüzde 1,16 ve teknoloji endeksi yüzde 0,69 değer kaybetti.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 26'sı prim yaptı, 73'ü geriledi 1 tanesi yatay seyretti. Türk Hava Yolları, Yapı ve Kredi Bankası, Akbank, Türkiye İş Bankası (C) ile Sasa Polyester en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 3 bin 887,7 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.40 itibarıyla 3 bin 887,7 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,2 yükselişle 5 milyon 345 bin lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 14 Temmuz 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 36,48 bileşik getirisi yüzde 39,81 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 41,4935, satışta 41,6598 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 41,4992, satışta 41,6655 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.40 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1745, sterlin/dolar paritesi 1,3474 ve dolar/yen paritesi 147,373 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 0,5 artışla 64,5 dolardan işlem görüyor.