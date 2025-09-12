Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi Gün İçi Değer Kaybetti

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 10,85 puan azalarak 10.372,04 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 7,19 puan ve yüzde 0,07 azalışla 10.375,70 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 10.265,7 puanı, en yüksek 10.435,51 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,10 değer kaybederek 10.372,04 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 25,46 puan ve yüzde 0,17 değer kazanarak 11.469,18 puandan kapandı.

Önceki kapanışa göre teknoloji endeksi yüzde 0,37, mali endeks yüzde 0,18 değer kazanırken, hizmetler endeksi yüzde 0,26, sanayi endeksi yüzde 0,61 değer kaybetti.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 43'ü prim yaptı, 54'ü geriledi, 3 tanesi yatay seyretti. Akbank, Sasa Polyester, Türk Hava Yolları, Türkiye İş Bankası (C) ile Yapı ve Kredi Bankası en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 3 bin 644,2 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 3 bin 644,2 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,6 artışla 4 milyon 920 bin lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 14 Temmuz 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 337,24 bileşik getirisi yüzde 40,71 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 41,1802, satışta 41,3452 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 41,1825, satışta 41,3475 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1721, sterlin/dolar paritesi 1,3551 ve dolar/yen paritesi 147,796 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 1,9 azalışla 67,3 dolardan işlem görüyor.