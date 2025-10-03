Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi Düşüşte

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,89 değer kaybederek 10.984,22 puana indi.

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 98,40 puan ve yüzde 0,89 azalışla 10.984,22 puana geriledi.

Toplam işlem hacmi 62,2 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 2,41, holding endeksi yüzde 0,22 değer kaybetti.

Sektör endekslerinde en fazla yükselen yüzde 3,40 ile madencilik, en çok düşen yüzde 8,09 ile finansa kiralama faktoring oldu.

BIST 100 endeksi genele yayılan satışlarla günün ilk yarısını negatif seyirle tamamladı.

Eylülde aylık bazda Tüketici Fiyat Endeksi yüzde 3,23, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi yüzde 2,52 artış gösterdi. Yıllık enflasyon, tüketici fiyatlarında yüzde 33,29, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 26,59 olarak kayıtlara geçti.

Analistler, ABD'de bugün açıklanması gereken istihdam raporunun yayımının federal hükümetin kapanması sebebiyle ertelenmesinin beklendiğini belirtti. Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.800 ve 10.700 puanın destek, 11.000 ve 11.100 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu ifade etti.