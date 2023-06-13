Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi Düşüşle Kapandı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü önceki kapanışa göre yüzde 2,86 azalışla 5.429,05 puandan tamamladı. Altının onsu 1.947 dolar olarak işlem görürken, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 3,2 artışla 74,2 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 159,94 puan azalarak 5.429,05 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 20,88 puan ve yüzde 0,37 değer kaybederek 5.568,10 puandan başladı. Gün içinde en düşük 5.392,80, en yüksek 5.595,19 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,86 azalışla 5.429,05 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,99, teknoloji endeksi yüzde 3,12, sanayi endeksi yüzde 3,65, hizmetler endeksi yüzde 2,13 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 186,18 puan ve yüzde 2,99 düşüşle 6.037,57 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 12'si prim yaptı, 86'sı geriledi. Türk Hava Yolları, Sasa Polyester, Ereğli Demir Çelik, Kardemir (D) ve Akbank en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

???????- Altının onsu 1.947 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 1.947 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,9 kayıpla 1 milyon 479 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 23,6222 lira, satışta 23,7169 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 23,5952 lira, satışta 23,6897 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 4 Aralık 2024 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 16,33'ten, bileşik getirisi de yüzde 16,99'dan gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0800, sterlin/dolar paritesi 1,2600, dolar/yen paritesi de 140,0 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 3,2 artışla 74,2 dolardan işlem görüyor.