Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi Değer Kaybetti

BIST 100 endeksi, güne azalışla başlayarak günü 10.208,76 puandan kapattı. Endeks, gün içinde en düşük 10.053,74, en yüksek 10.344,91 puanı gördü. Hizmetler, sanayi, mali ve teknoloji endeksleri de değer kaybetti.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 162,02 puan azalarak 10.208,76 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 32,55 puan ve yüzde 0,31 azalışla 10.338,24 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 10.053,74 puanı, en yüksek 10.344,91 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,56 değer kaybederek 10.208,76 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 204,33 puan ve yüzde 1,81 azalışla 11.062,96 puandan kapandı.

Önceki kapanışa göre hizmetler endeksi yüzde 0,92, sanayi endeksi yüzde 1,00, mali endeks yüzde 1,29 ve teknoloji endeksi yüzde 3,94 değer kaybetti.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 24'ü prim yaptı, 76'sı geriledi. Türk Hava Yolları, Petkim, Akbank, Türkiye İş Bankası (C) ile ASELSAN en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 4 bin 247 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 4 bin 247 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 3,4 artışla 6 milyon 205 bin lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 14 Temmuz 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 37,15, bileşik getirisi yüzde 40,60 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 41,7562, satışta 41,9235 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 41,7443, satışta 41,9116 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1663, sterlin/dolar paritesi 1,3399 ve dolar/yen paritesi 150,328 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 0,2 artışla 60,9 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA / Tunahan Kükürt - Ekonomi
