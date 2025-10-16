Haberler

Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi Değer Kaybetti

BIST 100 endeksi, 93,70 puan azalarak 10.370,78 puandan kapandı. Gün içinde 10.335,21 puana kadar gerileyen endeksin kapanışında teknoloji ve sanayi hisseleri kayıplar yaşadı. Türk Hava Yolları ve Türkiye İş Bankası gibi hisseler en çok işlem görenler arasında yer aldı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 93,70 puan azalarak 10.370,78 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 26,68 puan ve yüzde 0,25 azalışla 10.437,80 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 10.335,21 puanı, en yüksek 10.562,29 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 93,70 değer kaybederek 10.370,78 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 114,20 puan ve yüzde 1,0 değer kaybederek 11.267,29 puandan kapandı.

Önceki kapanışa göre teknoloji endeksi yüzde 1,49, sanayi endeksi yüzde 1,34, hizmetler endeksi yüzde 1,02 ve mali endeks yüzde 0,44 değer kaybetti.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 29'u prim yaptı, 68'i geriledi, 3 tanesi yatay seyretti. Türk Hava Yolları, Türkiye İş Bankası (C), Turkcell, Akbank ile Sasa Polyester en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 4 bin 270 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 4 bin 270 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 3,1 yükselişle 6 milyon 3 bin lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 14 Temmuz 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 37,23, bileşik getirisi yüzde 40,69 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 41,7443, satışta 41,9116 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 41,7319, satışta 41,8991 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1671, sterlin/dolar paritesi 1,3429 ve dolar/yen paritesi 150,763 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 1 azalışla 61,7 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA / Tunahan Kükürt - Ekonomi
